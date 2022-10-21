Детская забава 7-классников закончилась ножевым ранением в шею

В Приморском районе Петербурга игра двух школьников закончилась ножевым ранением шеи. Один мальчик случайно ранил ножом другого.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 19 октября, поступило сообщение о том, что в больницу обратился 13-летний подросток с ножевым ранением шеи.

Следствие установило, что в этот день пострадавший находился в гостях у своего одноклассника. Они играли, однако в процессе развлечений друг по неосторожности порезал ему шею.

Мама пострадавшего написала заявление в полицию

Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Центральном районе Петербурга мужчина при неизвестных обстоятельствах получил ножевое ранение, от которого скончался в больнице. Подозреваемый был задержан.