Оперативники задержали организованную группу “карманников”, орудовавших в метро

В Петербурге сотрудники правопорядка поймали с поличным четырех карманников, занимающихся противозаконной деятельностью на синей ветке метро. В общей сумме ущерб от их деятельности составил 200 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу, сотрудникам правопорядка удалось задержать двух женщин, которые обворовывали петербуржцев, и двух мужчин, которые их прикрывали.

Однако задержание произошло не в метро. Оперативники выждали, когда они встретятся со скупщиком краденного и накрыли преступников во время совершения сделки. Скупщиком оказался 27-летний безработный, который ничем примечательным не выделяется.

Однако это не касается карманников. Мужчины 53 и 45 лет и женщины 41 и 44 лет были судимы аж 22 раза, однако лишь четырежды получали реальный срок. Два раза потерпевшие пошли на примирение.

Также установлено, что карманники сбывали товар на рынке “Юнона”. Там удалось задержать еще одного скупщика – 26-летнего мигранта.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

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