В Петербурге задержан пьяный мужчина, который разгуливал у школы с автоматом

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Петербурга задержали мужчину, который разгуливал рядом с одной из школ с предметом, похожим на автомат. Мужчину доставили в отделение полиции.

Как сообщает Патрульный Петербурга, в четверг, 20 октября, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который расхаживал у здания школы №88 в Калининском районе города на Неве с предметом, напоминающим автомат. Задержанным оказался 51-летний житель Северной столицы.

Сотрудники учебного учреждения, заметив мужчину, незамедлительно нажали кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники правопорядка, которые задержали мужчину. Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, оружие было охолощенным.

Мужчину доставили в полицейский участок.