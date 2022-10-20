В Петербурге 15-летний школьник пытался изнасиловать младшую сестру

В Красносельском районе Петербурга 15-летний подросток пытался изнасиловать свою 12-летнюю сестру. Девочка не рассказывала о произошедшем на протяжении двух месяцев.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 19 октября, в полицию поступило заявлений от местного жителя. По словам заявителя, к нему пришла 12-летняя соседка, которая рассказала, что два месяца назад ее пытался изнасиловать старший брат. Мальчик также оказался несовершеннолетним, ему 15 лет.

Сотрудники правопорядка приехали на место, где проживают пострадавшая с матерью и братом. Установлено, что мальчик находится на домашнем обучении.

Школьник рассказал правоохранителям, что около двух месяц назад хотел совершить половой акт с сестрой – он повалил ее на кровать и начал раздевать, но девочка успела вырваться, укусив его руку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге девушка сообщила в полицию о том, что стала жертвой сексуального насилия со стороны взрослого мужчины. К этому ее подтолкнул поход к врачу. Правоохранители проверяют достоверность ее слов.