  • 18 Октябрь 2022
USD 18.10.2022 61.7634 -1.2924
USD ММВБ  
EUR 18.10.2022 60.5608 -1.9087
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Суд оштрафовал мужчину за демонстрацию нацистской символики

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Московский районный суд Петербурга привлек к ответственности мужчину за публичную демонстрацию нацистской символики. У него на шее нанесена татуировка в виде сдвоенных рук.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 22 июля 2022 года мужчина находился в общественном месте в компании друзей у дома №5 на улице Костюшко. Во время посиделок он показал свою татуировку в виде сдвоенных рук, демонстрация которой запрещена на территории Российской Федерации.

Мужчина свою вину признал полностью. Он объяснил, что татуировку наколол в местах лишения свободы.

Суд назначил ему штраф в размере 1 тыс. рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге сотрудникам отдела розыска УФСИН Российской Федерации удалось задержать женщину, которая пряталась от правоохранителей 13 лет. Ранее она была осуждена за сбыт наркотических средств.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram