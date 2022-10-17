Суд оштрафовал мужчину за демонстрацию нацистской символики

Московский районный суд Петербурга привлек к ответственности мужчину за публичную демонстрацию нацистской символики. У него на шее нанесена татуировка в виде сдвоенных рук.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 22 июля 2022 года мужчина находился в общественном месте в компании друзей у дома №5 на улице Костюшко. Во время посиделок он показал свою татуировку в виде сдвоенных рук, демонстрация которой запрещена на территории Российской Федерации.

Мужчина свою вину признал полностью. Он объяснил, что татуировку наколол в местах лишения свободы.

Суд назначил ему штраф в размере 1 тыс. рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге сотрудникам отдела розыска УФСИН Российской Федерации удалось задержать женщину, которая пряталась от правоохранителей 13 лет. Ранее она была осуждена за сбыт наркотических средств.