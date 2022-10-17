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В Петербурге задержали женщину, успешно скрывавшуюся от правосудия на протяжении 13 лет

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© Фото: пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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В Петербурге сотрудникам отдела розыска УФСИН Российской Федерации удалось задержать женщину, которая пряталась от правоохранителей 13 лет. Ранее она была осуждена за сбыт наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти, в 2009 году она стала фигуранткой уголовного дела и ее поместили под домашний арест. Однако женщина не думала дожидаться наказания и сбежала.

В том же году ее заочно осудили по статье о сбыте наркотических веществ в крупном размере. Ей избрали меру пресечения в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Женщине не понравилась идея ограничения свободы, поэтому начала колесить по стране. За 13-летний период она успела побывать в Анапе, Шерегеше и еще в нескольких городах Алтайского края. Игра в “прятки” была довольно успешной.

Однако в сентябре 2022 года женщина решила вернуться в Северную столицу. Она взяла чужое имя и начала жить в коммунальной квартире. Однако сотрудники правопорядка раскрыли и задержали ее.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что звезда культового сериала Андрей Божанов пытался ограбить в Северной столице. Мужчина рассказал, что таким образом он хотел попасть под стражу и спрятаться от кредиторов.

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