Полицейские задержали подозреваемых в убийстве человека в нижнем белье на Парнасе

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчин, которых подозревают в убийстве по 3-му Верхнему переулку. Погибший находился в нижнем белье.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 8 октября поступила информация о том, что у дома №5 по 3-му Верхнему переулку был обнаружен труп мужчины, а рядом с ним разбросанные вещи. Погибшим оказался 55-летний житель Северной столицы.

Следствие установило, что убийству причастны двое мужчин 48 и 50 лет соответственно. В субботу, 15 октября, их удалось задержать подозреваемых.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по пункту “в” части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

Следствие установило, что один из подозреваемых был ранее судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что На Парнасе полицейские обнаружили бездыханное тело мужчины в нижнем белье.