В Петербурге задержан мошенник за обман на 150 тысяч рублей

Петербургские полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в мошенничестве в сторону пенсионерки. Женщина заявляла, что ее обманули на 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу, в пятницу, 14 октября, в полицию поступило заявление от 84-летней жительницы Северной столицы. По словам заявительницы, ей позвонила неизвестная. Злоумышленница сообщила, что дочь пенсионерки попала в ДТП и ей необходимы деньги на лечение. Женщина поверила и передала “курьеру” деньги.

Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

В субботу, 15 октября, сотрудники правопорядка задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 19-летний парень.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге сотрудники правопорядка задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве по отношению к пенсионерке.