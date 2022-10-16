В результате ДТП на Каменноостровском было возбуждено уголовное дело

Петербургские полицейские закончили осмотр места ДТП с участием мотоцикла и внедорожника. В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу, 15 октября у дома №26-28 по Каменноостровскому проспекту 39-летний мужчина, управляя внедорожником, столкнулся с 52-летним мотоциклистом. От столкновения мотоцикл вылетел на тротуар, где сбил пятеро прохожих.

В результате произошедшего прохожим, а также мотоциклисту, потребовалась госпитализация.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

На основе полученных данных по факту произошедшего в отношении водителя внедорожника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в ДТП по Каменноостровскому проспекту пострадали двое несовершеннолетних.