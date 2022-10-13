В Петербурге несовершеннолетнюю насиловали все лето, а ее родственники “закрывали глаза” на происходящее

В Петербурге девушка сообщила в полицию о том, что стала жертвой сексуального насилия со стороны взрослого мужчины. К этому ее подтолкнул поход к врачу. Правоохранители проверяют достоверность ее слов.

Как сообщает Neva.Today, 17-летняя студентка колледжа сообщила, что длительное время подвергалась сексуальному насилию. По словам девушки, она познакомилась в соц. сетях с неким “Михаилом”, после чего они договорились встретиться. На свидании она узнала, что мужчине 31 год и его не смущает ее несовершеннолетний возраст. А наоборот, он пригласил девушку к себе домой.

Дома он начал угощать ее вином. После посиделок девушка захотела поехать домой, но “Михаил” убедил ее остаться на ночь. Девушка согласилась и легла спать в одежде, однако ночь оказалась неспокойной. Мужчина начал приставать к ней и прикасаться к интимным частям тела. Это повторилось и утром. Девушке удалось сбежать после того, как педофил уснул.

Девушка отметила, что ей было страшно находиться рядом с ним, но она боялась последствий конфликта. Выбравшись из логова злодея, девушка отправилась домой, где она проживает с злоупотербляющей алкоголем бабушкой и дедушкой, также крышу над головой с ними делят тетя и младшая сестра. Пострадавшая рассказала родственникам о произошедшем. Но они не поддержали ее, а наоборот посчитали, что та сама виновата.

После этого ей продолжал написывать “Михаил”. Она его простила и переехала к нему. Такое решение привело к череде изнасилований и угроз. Девушке потребовалась помощь доктора.

Правоохранители проверяют слова потерпевшей на достоверность.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.