Суд дал мужчине 4 года колонии за “закладки” у Александро-Невской лавры, но он сбежал

Смольнинский районный суд Петербурга признал виновным мужчину, обвиняемого в “разбрасывании” закладок на территории Александро-Невской лавры. Ему было предъявлено обвинение части 3 статьи 30 и пункту “б” части 3 статьи 228 УК РФ (попытка сбыта наркотиков в значительном размере).

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчина, имея целью сбыт наркотических средств, хранил их при себе, а также в своем автомобиле.

Следствие установило, что в ночь с 7 на 8 мая 2021 года обвиняемый взял с собой 50 пакетиков с наркотиками, после чего направился в Митрополичий сад для сбыта. Там он раскидал 22 закладки. После чего продолжил незаконное дело на Орловской улице. Но там его обнаружили сотрудники правопорядка и от страха он во всем сознался.

Мужчина признал свою вину практическим по всем эпизодам и раскаялся в содеянном. Он сделал вклад в благотворительный фонд, после чего сбежал из-под домашнего ареста и сейчас находится в розыске.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Дзержинский районный суд Петербурга на 48 часов продлил срок задержания сотруднику военного комиссариата, который обвиняется во взятке.