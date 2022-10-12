  • 12 Октябрь 2022
USD 13.10.2022 63.7559 +0.0719
USD ММВБ  
EUR 13.10.2022 62.5867 +0.2386
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Пьяная жена-уголовница ударила ножом мужа-наркомана

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Во Всеволожском районе Ленобласти женщина, защищаясь от мужа-наркомана, ранила его ножом. Мужчина госпитализирован. 

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 9 октября в полицию поступило сообщение от женщины о том, что в деревне Хапо-Ое ее подругу избивает муж палкой и не выпускает из дома. Также он забрал ее деньги и является наркоманом.

На место происшествия выдвинулись сотрудники правопорядка. Там они обнаружили 46-летнего мужчину с ножевым ранением. Его госпитализировали.

На месте преступления была задержана 40-летняя подозреваемая в совершении преступления. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 114 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью).

Следствие установило, что женщина была ранее неоднократно судима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе Петербурга распитие алкогольных конфликтов между близнецами закончилось поножовщиной. Пострадавшего госпитализировали

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram