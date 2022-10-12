Пьяная жена-уголовница ударила ножом мужа-наркомана

Во Всеволожском районе Ленобласти женщина, защищаясь от мужа-наркомана, ранила его ножом. Мужчина госпитализирован.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 9 октября в полицию поступило сообщение от женщины о том, что в деревне Хапо-Ое ее подругу избивает муж палкой и не выпускает из дома. Также он забрал ее деньги и является наркоманом.

На место происшествия выдвинулись сотрудники правопорядка. Там они обнаружили 46-летнего мужчину с ножевым ранением. Его госпитализировали.

На месте преступления была задержана 40-летняя подозреваемая в совершении преступления. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 114 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью).

Следствие установило, что женщина была ранее неоднократно судима.

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