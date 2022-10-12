Трое неизвестных отобрали у петербургского криптовалютчика более 17 млн рублей

В Петербурге неизвестные, угрожая физической расправой, обокрали местного криптовалютчика. Сумма ущерба составила 17,2 млн рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 10 октября в полицию поступило заявление от 37-летнего криптовалютчика. По словам заявителя, 23 сентября у дома по улице Ольги Форш трое неизвестных применили физическую силу, после чего, угрожая расправой, посадили в салон автомобиля и потребовали указать сумму имеющихся денег.

Сперва они избили его и забрали телефон, наушники и ключи от квартиры. После этого злоумышленники направились в его дом. В ночь на 24 сентября домой вернулся и пострадавший. Он обнаружил отсутствие банковских карт и наличных в размере 2 млн рублей и 6 тыс. евро.

Общая сумма ущерба оценивается в 17 204 500 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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