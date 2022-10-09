На Парнасе полицейские обнаружили бездыханное тело мужчины в нижнем белье

В Выборгском районе Петербурга сотрудники правопорядка в кустах нашли тело неизвестного мужчины. Он был одет только в трусы, а рядом с ним была разбросана одежда. Полиция отправило тело в морг для установления причины смерти.

Как сообщает Neva.Today, в субботу, 8 октября, в полицию поступило сообщение от сотрудников правопорядка. Они сообщили, что во время патрулирования в кустах рядом с домом на Верхнем переулке был обнаружен труп мужчины.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что на теле мужчины отсутствуют следы насильственной смерти. Но рядом с ним были разбросаны различные вещи. Мужчине на вид 40-50 лет.

Правоохранители направили тело в морг, чтобы специалисты установили причины смерти.