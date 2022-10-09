Паром под крики “тормози” врезался в 1-й Инженерный мост

В Центральном районе Петербурга на слиянии Фонтанки и Мойки произошла необычная авария: катер застрял под мостом. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях.

В воскресенье, 9 октября, в Северной столице на слиянии двух рек произошло ЧП с участием катера. Судно не смогло пройти под мостом.

Видео с места происшествия опубликованы в группе “ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте»

На кадрах видно, как прогулочный катер пытается проплыть под Первым Инженерным мостом. Однако капитан корабля допустил ошибку с выбранным курсом. Катер шел не по фарватеру, поэтому его кабина застряла. На палубе катера находилось два человека. Кто-то предупредил капитана, что ему стоит остановить судно.

Ущербу мосту еще предстоит оценить специальным службам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что В Петербурге в первом полугодии текущего года количество ДТП составило почти 18%, в сравнении с тем же периодом за 2021 год.