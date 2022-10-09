Телефонные мошенники обманули петербургскую пенсионерку на 5,25 млн рублей

В Калининском районе Петербурга телефонные мошенники обманули пенсионерку на крупную сумму денег. Женщина перевела им 5,25 млн рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 8 октября, в полицию поступило заявление от 82-летней жительницы Северной столицы. По словам заявительницы, в 5 октября ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка. Незнакомка убедила пенсионерку, что с ее счетов в банке мошенники пытаются похитить деньги, поэтому необходимо перевести их на безопасные счета. Пострадавшая передала мошенникам в общей сумме 5 250 032 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге сотрудники правопорядка установили, что ранее задержанный мужчина, причастен к еще одному уголовному делу. Мужчину подозреваю в мошенничестве в отношении пенсионерок.