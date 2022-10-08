Пьяный петербуржец своим поведением затормозил трамвай на полчаса на проспекте Стачек

В Кировском районе Петербурга неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в трамвайное депо, где матерился, махал ногами и руками и не давал людям пройти. Пьяного дебошира задержали сотрудники Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба главного управления Росгавардии по Петербургу, в субботу, 8 октября, в 08:25 поступила информация о том, что что в трамвае маршрута №36 на проспекте Стачек сработала сигнальная кнопка.

На место происшествия выдвинулись сотрудники правопорядка. Они задержали мужчину, который был сильно пьян. Сотрудники установили, что мужчина проник в трамвайное депо, после чего стал агрессивным. Он матерился, а также размахивал частями тела.

Известно, что мужчина задержал выезд трамвая на полчаса. Дебошира доставили в полицию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге был задержан мужчина, которого подозревают в мошенничестве по отношению к двум пенсионерам.