В Гатчине попойка семейной пары закончилась ножевыми ранениями

В Гатчинском районе Ленинградской области ссора супружеской пары переросла в драку с ножом. Женщина взяла нож и ударила мужчину в грудную клетку.

Как сообщает AllNW, в понедельник, 3 октября, поступила информация о том, что мужчина ранен в грудь. Следствие считает, что возлюбленные во время распития алкогольных напитков повздорили, поэтому женщина взяла нож, чтобы разобраться с мужем.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка обнаружили мужчину. Его госпитализировали с различными травмами, однако его жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.