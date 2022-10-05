На Сизова перевозившую наркотики женщину остановил только свист пуль

В Приморском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов со со свистом пуль пришлось останавливать автомобиль. Они стреляли по колесам, потому что водитель не реагировал на их требования. За рулем оказалась женщина в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает Neva.Today, в понедельник, 3 сентября, сотрудники пытались остановить женщину, однако она проигнорировала их требования. Она решила уехать на полной скорости на проспекте Сизова.

Сотрудники ДПС смогли ее остановить только после того, как применили табельное оружие. В салоне машины был обнаружен пакет с запрещенными веществами, а сама 31-летняя водительница находилась в состоянии наркотического опьянения.

Следствие установило, что в 2020 году она привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. По решению суда, ее лишили водительских прав на полтора года.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств), а также по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения).