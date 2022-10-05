Суд обязал вандала выплатить более 1,5 млн рублей за осквернение ангела на кладбище

Кировский районный суд Петербурга взыскал с мужчины 1,6 млн рублей за осквернение памятника на кладбище. Ранее он уже выплачивал солидную сумму за схожее деяние другой потерпевшей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщина потребовала взыскать с мужчины более 1,6 млн рублей за то, что он повредил и осквернил надмогильное сооружение в виде ангела на кладбище “Красненькое”.

Женщина, согласно рыночным ценам, оценила нанесенный ущерб в размере 1 617 000 рублей.

Мужчина не оспаривал свою вину в причинении ущерба. Также он не предоставил никаких доказательств, чтобы избежать возмещение ущерба. Единственное, с чем он был не согласен, это размер выплаты.

Суд назначил экспертизу, которая оценила ущерб в размере 1 591 000 рублей. С мужчины взыскали эту сумму, а также порядка 70 тыс. рублей за проведение экспертизы и госпошлину.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что прокуратура Кронштадтского района Петербурга утвердила обвинительное постановление в отношении 21-летнего молодого человека, подозреваемого в телефонном мошенничестве.