  • 5 Октябрь 2022
USD 06.10.2022 59.4043 +0.6130
USD ММВБ  
EUR 06.10.2022 58.0613 +1.8888
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Суд обязал вандала выплатить более 1,5 млн рублей за осквернение ангела на кладбище

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Кировский районный суд Петербурга взыскал с мужчины 1,6 млн рублей за осквернение памятника на кладбище. Ранее он уже выплачивал солидную сумму за схожее деяние другой потерпевшей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщина потребовала взыскать с мужчины более 1,6 млн рублей за то, что он повредил и осквернил надмогильное сооружение в виде ангела на кладбище “Красненькое”. 

Женщина, согласно рыночным ценам, оценила нанесенный ущерб в размере 1 617 000 рублей.

Мужчина не оспаривал свою вину в причинении ущерба. Также он не предоставил никаких доказательств, чтобы избежать возмещение ущерба. Единственное, с чем он был не согласен, это размер выплаты.

Суд назначил экспертизу, которая оценила ущерб в размере 1 591 000 рублей. С мужчины взыскали эту сумму, а также порядка 70 тыс. рублей за проведение экспертизы и госпошлину.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что прокуратура Кронштадтского района Петербурга утвердила обвинительное постановление в отношении 21-летнего молодого человека, подозреваемого в телефонном мошенничестве.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram