Женщина ударила ножом мужа и самостоятельно позвонила в полицию

В Невском районе Петербурга женщина нанесла ножевое ранение своему мужу. Мужчина госпитализирован.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 4 сентября, в полицию поступило сообщение от 46-летней женщины. Она сообщила, что нанесла ножевое ранение своему мужу в квартире дома на улице Антонова-Овсиенко.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции обнаружили 39-летнего мужчину с ранениями различной степени тяжести. Его госпитализировали.

Следствие выяснило, что в этот день он распивал алкогольные напитки со своей женой. Однако после что-то не заладилось и она нанесла ему ножевое ранение.

Женщина, подозреваемая в совершении преступления, задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе Петербурга двое знакомых распивали спиртные напитки. Однако внезапно между ними вспыхнула ссора, которая обернулась поножовщиной. Пострадавшего госпитализировали.