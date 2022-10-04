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Петербургская полиция ищет подозреваемых в деле по “отмыванию” 354 млн рублей

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© Фото: Baltphoto

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В Петербург сотрудники правоохранительных органов занялись поиском группировки, которая занималась “отмыванием” денег. Следствие считает, что за время своей деятельности банда обналичила более 354 миллионов рублей и заработала порядка 42,5 миллионов рублей.

Как сообщает AllNW, деятельность группировки продлилась с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года. Все это время преступники базировались в офисе на Заставской улице, занимаясь фиктивными банковскими операциями. После этого злоумышленники обналичивали деньги и отправляли их на различные счета физических и юридических лиц. За этот период преступникам удалось “отмыть” 354 млн рублей.

Следствие считает, что “отмывание” денег принесло преступникам солидный доход. За обналичивание 354 млн рублей группировка смогла заработать 42,5 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту “б” части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельность, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

 

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