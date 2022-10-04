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У Тучкова моста из воды выловили труп женщины с камнем в рюкзаке

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© Фото: Baltphoto

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На Петроградской стороне Малой Невы было обнаружено тело мертвой женщины. Из воды его достали очевидцы. В рюкзаке погибшей был найден камень.

Как сообщает Neva.Today, в понедельник, 3 октября, утром поступило сообщение о том, что из воды вытащили труп. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правопорядка. Там они обнаружили тело неизвестной женщины на вид 55-65 лет.

Правоохранители устанавливают личность погибшей. Из полученных данных известно, что у женщины европейский тип лица, рост около 163-170 см. На ней были надеты черная кофта, черная куртка и черные спортивные штаны. Также при себе у погибшей был рюкзак. В нем были обнаружены камень и мобильный телефон.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. На теле нет внешних повреждений.

 

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