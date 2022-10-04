Неизвестный вынес из дома вещи стоимостью более чем в 21 млн рублей

В Гатчинском районе Ленобласти неизвестный "обчистил" квартиру. Он “вынес” деньги, ювелирные украшения и другое. Сумма ущерба составила более 21 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу, в понедельник, 3 октября, в полицию обратилась 60-летняя жительница Ленобласти. По словам заявительницы, неизвестный в период с 17 февраля по 2 октября проник в ее квартиру по улице Киргетова. Злоумышленник похитил травматический пистолет, 30 тысяч долларов, 5 миллионов рублей, ювелирные изделия.

Общая сумма ущерба оценивается почти в 21,5 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Полиция приступила к поиску преступника.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе Петербурга неизвестный пробрался в чужую квартиру и украл ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 62 тысячи рублей.