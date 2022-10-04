Пожарные более получаса тушили пожар на кухне на Парашютной

В Приморском районе Петербурга произошел пожар в однокомнатной квартире. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу, во вторник, 4 октября, в 11:48 поступило сообщение о возникновении пожара в Приморском районе Северной столицы. Огонь вспыхнул в корпусе 1 дома 23 по улице Парашютная.

В ведомстве отметили, что возгорание произошло на кухне в “однушке”. Горела обстановка на площади 1 квадратный метр.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь в 12:20. На вызове работали 10 сотрудников экстренной службы.

Помощь медиков не потребовалась.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар в грузовом автомобиле. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не сообщалось.