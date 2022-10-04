Более 7,5 тысяч человек оказались на улице из-за сообщений о минировании

В Петербурге и Ленинградской области правоохранители были вынуждены эвакуировать людей из-за сообщений о заминировании зданий.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 3 октября, с 10:41 до 17:05 поступила информация о том, что 1 639 объектов в Северной столице и Ленобласти заминированы. Информация поступила с пяти электронных адресов. Сообщалось, что среди них 1537 объектов образования.

Сотрудники правопорядка, по решению администрации, эвакуировали 22 объекта и 7 522 человека. В остальных зданиях эвакуация не проводилась.

Правоохранители закончили осмотр зданий в 19:00. Взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге и Ленинградской области полицейским пришлось осмотреть 84 объекта и 12 из них эвакуировать. Причиной таких действий стали сообщения о минировании зданий.