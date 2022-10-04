Петербургская пенсионерка “отмазала” дочь за 500 тыс рублей

В Невском районе Петербурга телефонные мошенники обманули пенсионерку на крупную сумму денег. Женщина передала им 500 тысяч рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 4 октября, утром поступило заявление от 82-летней жительницы Петербурга. По словам заявительницы, 24 сентября ей позвонила неизвестная, которая представилась ее дочерью. Она сообщила, что якобы стала виновницой ДТП и ей нужны деньги, чтобы “уладить” вопрос. Пенсионерка поверила и передала прибывшему “курьеру” 500 тысяч рублей.

По факте проиизошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге полицейские задержали мошенника, которому обманутая пенсионерка передала 10,2 тыс. долларов и 3,7 тыс. евро. Злоумышленником оказался 15-летний подросток.