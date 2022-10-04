На Индустриальном неизвестный угнал иномарку за 2,9 млн рублей

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный похитил иномарку Kia K5. Стоимость автомобиля оценивается в 2,9 миллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 3 октября, в полицию поступило заявление от 26-летнего жителя Петербурга. По словам заявителя, в этот день с 18:40 до 22:30 от дома 32 по Индустриальному проспекту неизвестный угнал его автомобиль.

Стоимость ущерба оценивается в 2 933 945 рублей.

Автомобиль застрахован, однако не обладает системой спутниковой навигации.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Калининском районе неоднократно судимый мужчина, применив физическую силу, завладел чужим автомобилем. Злодей задержан, решается вопрос о возбуждение уголовного дела.