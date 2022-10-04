Утром на Бадаевском загорелась кабина грузовика

В Пушкинском районе Петербурга произошел пожар в грузовом автомобиле. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не сообщалось.
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу, во вторник, 4 октября, в 06:28 поступила информация о возникновении пожара в Пушкинском районе Северной столицы. Огонь вспыхнул по адресу: 2-й Бадаевский проспект, 7.
Загорелась кабина грузового автомобиля марки Scania.
Огонь удалось ликвидировать в 06:46. На месте происшествия работали 10 пожарным, а также две единицы спецтехники.
В результате произошедшего помощь медиков не потребовалась.
Причины возгорания не уточняются.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на КАД у Сестрорецка произошло возгорание пассажирского автобуса. В настоящий момент устанавливаются причины происшествия.