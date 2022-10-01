Петербургский подросток обманул пенсионерку на 10,2 тыс долларов и 3,7 тыс евро

В Петербурге полицейские задержали мошенника, которому обманутая пенсионерка передала 10,2 тыс. долларов и 3,7 тыс. евро. Злоумышленником оказался 15-летний подросток.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу, в среду, 28 сентября, в полицию поступило заявление от 72-летней жительницы города на Неве. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный. Он сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП, но можно “уладить” вопрос. Пенсионерка поверила и передала мошеннику 10 200 долларов и 3 700 евро.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

В пятницу, 30 сентября, сотрудникам правопорядка у дома 6 по переулку Вахрушева задержали и полностью изобличили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 15-летний подросток.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге сотрудникам правопорядка удалось задержать мигрантку, которую объявили в межгосударственный розыск. Женщина у себя на родине обманула банк на 100 тысяч рублей.