В Петербурге задержали бывшего уголовника за угрозы таксисту

Петербургским правоохранителям удалось задержать подозреваемых, которые совершили разбойное нападение на таксиста. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу, в четверг, 29 сентября, в полицию обратился 45-летний мужчина, работающий таксистом. Он сообщил, что ночью 27 сентября у дома 9 в селе Русско-Высоцкое двое неизвестных начали угрожать ему пистолетом. Они заставили отвезти их в деревню Черемыкино, после чего похитили 500 рублей и попытались забрать ключи автомобиля. Потерпевший рассказал, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц).

В пятницу, 30 сентября, правоохранителям удалось задержать 44-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Следствие установило, что ранее он был неоднократно судим. Второе преступника разыскивает полиция.

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