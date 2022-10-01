Петербургские полицейские задержали мигрантку, подозреваемую в хищении 3,6 млн рублей

В Петербурге задержана мигрантка, которую подозревают в краже крупной суммы денег. Следствие считает, что она украла у пенсионерки более 3,6 миллионов рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 19 мая в полицию обратилась 84-летняя жительница Северной столицы. По словам заявительницы, она обнаружила, что с ее банковского счета пропала крупная сумма денег. Сумма ущерба составила 3 620 000 рублей.

В четверг. 29 сентября, сотрудникам правопорядка у дома по улице Софьи Ковалевской удалось задержать подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 37-летняя мигрантка, проживающая в городе на Неве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту “б” части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге задержали мужчину. подозреваемого в мошенничестве. Он является уроженцем Смоленской области.