Злоумышленник похитил авто стоимостью почти в 2 млн рублей

В Московском районе Петербурга неизвестный угнал иномарку. Сумма ущерба оценивается в 1 916 000 рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 30 сентября, поступило заявление от 43-летней жительницы Петербурга, работающей бухгалтером. По словам заявительницы, в этот день в период с 17:40 до 20:30 от дома 25 по Пулковскому шоссе неизвестный похитил автомобиль Hyundai Santa Fe. Стоимость автомобиля оценивается почти в 2 миллиона рублей.

Автомобиль застрахован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту “б” части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Невском районе Петербурга неизвестный угнал иномарку. Стоимость ущерба оценивается в 2 750 00 рублей.