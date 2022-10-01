Неизвестный взломал дверь квартиры и украл “ювелирку” на 62 тыс рублей

В Красносельском районе Петербурга неизвестный пробрался в чужую квартиру и украл ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 62 тысячи рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 30 сентября, в полицию поступило заявление от 46-летней жительницы Северной столицы. По словам заявительницы, в этот день неизвестный повредил входную дверь ее двухкомнатной квартиры по улице Чекистов. Он проник к ней в дом и ограбил. В квартире пропали ювелирные изделия.

Сумма ущерба составила 62 тысячи рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту “а” части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением).

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал о том. что вечером субботы, 14 мая, в полицию обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что из его квартиры на проспекте Ветеранов забрали мобильный телефон IPhone и два ноутбука.