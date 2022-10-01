Мужчина под видом врача обокрал пенсионерку на 20 тыс рублей

Красногвардейском районе Петербурга мужчина, представившись врачом, вошел в квартиру пенсионерки и украл деньги. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 30 сентября, в полицию обратилась 76-летняя жительница Петербурга. По словам заявительницы, в четверг, 29 сентября, к ней в квартиру на проспекте Косыгина пришел неизвестный и украл деньги.

Следствие установило, что мужчина представился врачом. Он, под предлогом ухода за инвалидами и бесплатной раздачи аппликаторов магнитно-стимулирующего действия, вошел в квартиру. Там он из сумки потерпевшей в открытую украл 20 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал о том, что в Приморском районе Петербурга акт хулиганства перерос в перестрелку. Одного из участников конфликта госпитализировали.