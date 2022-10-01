Суд отправил под стражу подозреваемого в убийстве на Ленсоветовском

Пушкинский районный суд Петербурга отправил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, в среду, 28 сентября, подозреваемый находился с мужчиной, личность которого не смогли установить, в квартире дома в Ленсоветовском поселке. Между ними вспыхнул конфликт. Подозреваемый взял оружие и один раз выстрелил в область голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого на месте происшествия.

Суд принял решение отправить его под стражу. Подозреваемый не возражал.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийств