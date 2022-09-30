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Более 13 тыс человек оказалось на улице из-за “ложного” сообщения о минировании

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге с неизвестных адресов поступила информации о минировании образовательных объектов. Сотрудникам правопорядка пришлось эвакуировать людей.

Как стало известно AllNW, в четверг, 29 сентября, с 08:49 до 12:23 поступила информацию о том, что на электронную почту различных учреждений с двух электронных адресов поступило два сообщения о заминировании. В письмах говорилось о 686 объектах образования на территории города на Неве.

По решению администрации, сотрудники правопорядка эвакуировали 49 объектов образования, на улице оказало 13 107 человек. На остальных объектах эвакуацию не проводили.

Вечером сотрудники правоохранительных органов закончили осмотр всех зданий. Взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге и Ленинградской области полицейским пришлось осмотреть 84 объекта и 12 из них эвакуировать. Причиной таких действий стали сообщения о минировании зданий.

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