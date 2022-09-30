В Петербурге пьяная дочь отправила своего отца в реанимацию

В Выборгском районе Петербурга семейный конфликт отца и дочери закончился реанимацией. Девушка ударила мужчину, после чего он покатился по лестнице и получил тяжелые травмы.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 29 сентября, поступила информация о том, что в одном из домов на улице Композиторов лежит избитый мужчина.

Прибывшие на место происшествия задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 34-летняя дочь потерпевшего. Его госпитализировали.

Следствие установило, что во время конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина ударила своего отца, после чего он упал с лестницы.

Позднее в больнице сообщили, что 62-летнему петербуржцу диагностировали множественные травмы тяжелой степени. Сейчас он находится в реанимации.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Лужском районе Ленинградской области ревнивый муж избил собутыльника жены из-за личной неприязни. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой забрала скорая.