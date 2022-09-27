В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в одноэтажном здании, которое не эксплуатируют. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу, во вторник, 27 сентября, в 17:02 поступила информация о возникновении пожара в Красногвардейском районе Северной столицы. Огонь вспыхнул в доме 4 по Рябовскому шоссе.
В ведомстве отметили, что пожар произошел в одноэтажном неэксплуатируемом здании. Загорелся мусор н аплощади 20 квадратных метров.
Огонь ликвидировали в 17:13. На месте происшествия работали 10 сотрудников экстренной службы и две единицы спецтехники.
Помощь сотрудников медицинских учреждений не понадобилась.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Центральном районе Петербурга вспыхнул пожар в четырехкомнатной коммунальной квартире. Сведений о пострадавших не поступало.
На Рябовском шоссе 11 минут горел мусор
© Фото: Baltphoto
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В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в одноэтажном здании, которое не эксплуатируют. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.
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