На Рябовском шоссе 11 минут горел мусор

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в одноэтажном здании, которое не эксплуатируют. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.



Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу, во вторник, 27 сентября, в 17:02 поступила информация о возникновении пожара в Красногвардейском районе Северной столицы. Огонь вспыхнул в доме 4 по Рябовскому шоссе.



В ведомстве отметили, что пожар произошел в одноэтажном неэксплуатируемом здании. Загорелся мусор н аплощади 20 квадратных метров.



Огонь ликвидировали в 17:13. На месте происшествия работали 10 сотрудников экстренной службы и две единицы спецтехники.



Помощь сотрудников медицинских учреждений не понадобилась.



Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Центральном районе Петербурга вспыхнул пожар в четырехкомнатной коммунальной квартире. Сведений о пострадавших не поступало.