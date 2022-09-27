Пушкинский районный суд Петербурга признал виновным мужчину, которого обвиняли в мошенничестве. Но с учетом времени содержания под стражей его отпустили в зале суда.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Пушкинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Следствие установило, что в 2020 году он обманом убедил человека перевести ему 1 800 000 тысяч рублей, принадлежащие третьему лицу. Он распорядился ими по своему усмотрению, чем нанес материальный урон пострадавшему.
Обвиняемый свою вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год 10 месяцев и возмещение ущерба в размере 1 660 600 рублей. Также суд учел время, проведенное подсудимым под стражей, поэтому его освободили в зале суда.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге сотрудникам правопорядка удалось задержать мужчину, который участвовал в драке у продуктового магазина. Его оппонент от полученных травм попал в реанимацию.
В Петербурге мошенника отправили под стражу за обман на 1,8 млн рублей
© Фото: Baltphoto
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Пушкинский районный суд Петербурга признал виновным мужчину, которого обвиняли в мошенничестве. Но с учетом времени содержания под стражей его отпустили в зале суда.
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