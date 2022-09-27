В Петербурге полицейские задержали телефонного мошенника, который обманул пенсионера на 200 тысяч рублей. Ранее он был фигурантом уголовного дела.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 22 сентября в полицию поступило заявление от 88-летнего жителя Петербурга. По словам заявителя, в этот день ему позвонил неизвестный, который предложил “уладить” вопрос по ДТП, виновницей которого якобы стала сестра пенсионера. Мужчина поверил и передал мошеннику 200 тысяч рублей.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).
В понедельник, 26 сентября, сотрудникам правопорядка удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ц2-летний неработающий житель Ленинградской области.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во Фрунзенском районе Петербурга мужчина обманул пенсионерку на 2 400 евро. Его уже задержала полиция, он фигурирует и в другом уголовном деле.
Петербургские полицейские задержали телефонного мошенника за обман на 200 тыс рублей
© Фото: pxhere
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В Петербурге полицейские задержали телефонного мошенника, который обманул пенсионера на 200 тысяч рублей. Ранее он был фигурантом уголовного дела.
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