Петербургские полицейские задержали телефонного мошенника за обман на 200 тыс рублей

В Петербурге полицейские задержали телефонного мошенника, который обманул пенсионера на 200 тысяч рублей. Ранее он был фигурантом уголовного дела.



Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 22 сентября в полицию поступило заявление от 88-летнего жителя Петербурга. По словам заявителя, в этот день ему позвонил неизвестный, который предложил “уладить” вопрос по ДТП, виновницей которого якобы стала сестра пенсионера. Мужчина поверил и передал мошеннику 200 тысяч рублей.



По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).



В понедельник, 26 сентября, сотрудникам правопорядка удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ц2-летний неработающий житель Ленинградской области.



Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во Фрунзенском районе Петербурга мужчина обманул пенсионерку на 2 400 евро. Его уже задержала полиция, он фигурирует и в другом уголовном деле.