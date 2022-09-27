Пенсионерка отдала мошенника 2,4 тыс евро

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина обманул пенсионерку на 2 400 евро. Его уже задержала полиция, он фигурирует и в другом уголовном деле.



Как стало известно Санкт-петербург.ру, в понедельник, 26 сентября, в полицию поступило заявление от 77-летней жительницы Петербурга. По словам заявительницы, 23 сентября ей позвонила неизвестная, которая преставилась двоюродной сестрой. Она сообщила, что стала виновницей ДТП и ей нужны деньги, чтобы уладить вопрос. Пенсионерка поверила и передала неизвестному мужчине 2,4 тысячи евро.



Общая сумма ущерба составила 134 000 рублей.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).



В совершении преступления подозревают 20-летнего петербуржца, которого ранее задержали за аналогичное преступление.



Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петродворцовом районе Петербурга телефонные мошенники обманули пенсионерку. Они убедили ее передать им 300 тысяч рублей.