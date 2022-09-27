В Петербурге неизвестный угнал машину за 2,2 млн рублей

В Приморском районе Петербурга неизвестный угнал автомобиль Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC. Сумма ущерба составила 2,2 миллиона рублей.



Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник. 26 сентября, поступило заявление от 52-летнего жителя Петербурга. По словам заявителя, в период с 09:00 21 сентября до 09:00 23 сентября от дома 52 по улице Парашютная неизвестный угнал иномарку Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC.



Сумма ущерба составила 2 200 000 рублей. Автомобиль не застрахован.



Устанавливается наличие камер видеонаблюдения.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль ищут.



Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Невском районе Петербурга неизвестный с применением силы отобрал мобильные телефоны у двух школьников. Полиция ищет злоумышленника.