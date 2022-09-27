В Невском районе Петербурга неизвестный с применением силы отобрал мобильные телефоны у двух школьников. Полиция ищет злоумышленника.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 26 сентября, в полицию поступило заявление от 49-летней жительницы Петербурга. По словам заявительницы, в воскресенье, 25 сентября, в 20:50 у дома 20 по улице Колонтай неизвестный, применив физическую силу, похитил телефона у ее 14-летнего сына. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.
Во вторник, 27 сентября, в 01:20 в полицию обратилась 53-летняя петербурженка, которая сообщила об аналогичной ситуации. По словам заявительницы, 25 сентября в 20:50 по улице Колонтай неизвестный с применением силы отобрал телефон у ее сына. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Изъяты записи с камер видеонаблюдения.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что дом рэпера Джигана обокрали. Неизвестные злоумышленники пробрались к нему в дом и украли два экземпляра очень дорогих часов. Музыкант уже отправился в отделение полиции и написал заявление.
В Петербурге неизвестный украл телефоны у двух школьников
© Фото: pxhere
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В Невском районе Петербурга неизвестный с применением силы отобрал мобильные телефоны у двух школьников. Полиция ищет злоумышленника.
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