На сайт биржи вторичных материалов хакеры совершили две провальные атаки

Хакеры провели две DDos-атаки на сайт Биржи вторичных материальных ресурсов. Инциденты произошли сразу после объявления о запуске программы. Однако им не удалось повредить работе сервиса.

Как сообщает телеканал 360, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, о том, что атаки произошли в ночь на 13 сентября, в 04:00 и 07:00 утра. Он отметил, что эти атаки никак не повлияли на работу сервиса, а также хакерам не удалось украсть персональные данные пользователей.

Буцаев заявил, что система имеет три уровня защиты и готова справляться с одновременной нагрузкой более 10 тыс. пользователей. А с момента запуска на сайте зарегистрировано более 150 компаний. Он отметил, что новый продукт позволить отслеживать движение вторичных продуктов по бизнес-цепочке.

Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов рассказал, что сейчас работает центр по сопровождению клиентов. Там работают квалифицированные менеджеры, которые помогают клиентам на всем пути работы.