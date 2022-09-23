Ночью загорелся цех бывшего комбината на Автовской

В Кировском районе Петербурга произошел пожар в здании домостроительного комбината. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу, в пятницу, 23 сентября, в 05:12 поступило сообщение о возникновении пожара в Кировском районе Северной столицы. Огонь вспыхнул по адресу: улица Автовская, 31.
В ведомстве отметили, что пожар произошел в четырехэтажном кирпичном здании бывшего домостроительного комбината. В цеху размерами 24х20 метров произошло горение обстановки на общей площади 25 “квадратов”.
Пожар удалось ликвидировать в 05:36. На месте происшествия работали 20 сотрудников экстренной службы и 4 единицы спецтехники.
Помощь сотрудников медучреждений не потребовалась.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Центральном районе Петербурга вспыхнул пожар в четырехкомнатной коммунальной квартире. Сведений о пострадавших не поступало.