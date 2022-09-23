  • 23 Сентябрь 2022
USD 24.09.2022 58.1006 -1.7312
USD ММВБ  
EUR 24.09.2022 56.4751 -2.4637
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Ночью загорелся цех бывшего комбината на Автовской

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Кировском районе Петербурга произошел пожар в здании домостроительного комбината. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу, в пятницу, 23 сентября, в 05:12 поступило сообщение о возникновении пожара в Кировском районе Северной столицы. Огонь вспыхнул по адресу: улица Автовская, 31.

В ведомстве отметили, что пожар произошел в четырехэтажном кирпичном здании бывшего домостроительного комбината. В цеху размерами 24х20 метров произошло горение обстановки на общей площади 25 “квадратов”.

Пожар удалось ликвидировать в 05:36. На месте происшествия работали 20 сотрудников экстренной службы и 4 единицы спецтехники.

Помощь сотрудников медучреждений не потребовалась.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Центральном районе Петербурга вспыхнул пожар в четырехкомнатной коммунальной квартире. Сведений о пострадавших не поступало.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram