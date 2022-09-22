“Люди дремучего леса”: петербурженка родила дома и отправила малыша в реанимацию

В Приморском районе петербурженка приняла решение рожать дома. Как итог, от болевого шока ее госпитализировали, а ребенок пока в реанимацию. Ранее она рассказала о причинах такого решения.

Как сообщает Neva.Today, в среду, 21 сентября, в больницу доставили женщину, которая истекала кровью, и ее новорожденного ребенка в тяжелом состоянии. Муж новоиспеченной мамы рассказал, что его жена родила в пять часов утра и всё было нормально. Однако через 12 часов ее пришлось госпитализировать из-за того, что не отделилась плацента.

Ранее женщина рассказывал в своем блоге о том, что она не желает ехать в роддом, а хочет дома рожать. Потому что считает себя человеком “дремучего леса”.

Также влияние оказали и цены на роды. Мамочкам приходится платить от 100 до 180 тысяч рублей за роды со всеми удобствами в зависимости от медучреждений.

Дешевле всего обошлось бы родить по присмотром дежурной бригады. Такие роды обойдутся в 52 тыс. рублей.