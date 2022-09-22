В Петербурге задержали таксиста за приставание к 12-летней

В Центральном районе Петербурга таксист приставал к 12-летней девочке. Сейчас злоумышленник задержан.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 21 сентября, в полицию обратилась 42-летняя жительница Петербурга. Она сообщила, что во вторник, 20 сентября, в 13:00 водитель такси на Московском проспекте совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери.

В среду, 21 сентября, сотрудники правопорядка “по горячим следам” задержал подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 34-летний гражданин РФ, работающий водителем автобусного парка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что В Красносельском районе Петербурга правоохранители задержали мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над 10-летним ребенком.