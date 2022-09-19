У Джигана украли два экземпляра часов за 6 млн рублей

Дом рэпера Джигана обокрали. Неизвестные злоумышленники пробрались к нему в дом и украли два экземпляра очень дорогих часов. Музыкант уже отправился в отделение полиции и написал заявление.

Как сообщает Neva.Today, в дом рэпера в деревне Захарово проникли неизвестные и украли два экземпляра часов. Отмечается, что это были фирменные украшения от Rolex. Общую стоимость ущерба оценена в шесть миллионов рублей. Музыкант, после того как обнаружил пропажу, сразу отправился в полицию, где написал заявление.

Сам Джиган пока никак не прокомментировал произошедшее. Однако полицейские уже возбудили уголовное дело по части 4, статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Предполагается, что такая потеря негативно скажется и на самой семье. В последнее время у них были финансовые проблемы. Например, недавно из-за загула рэпер попал в рехаб, а денег катастрофически не хватало. Его жена Оксана рассматривал вариант с разрывом отношений.