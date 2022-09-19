В Петербурге в метро остановилось движение из-за упавшей на рельсы женщины

На станции метро “Гражданский Проспект” женщина упала на путь, по которому следуют поезда. Движение пришлось остановить от станции “Гражданский Проспект” до “Девяткино”.

Как сообщает пресс-служба ГУП “Петербургский метрополитен”, в воскресенье, 18 сентября, на станции “Гражданский Проспект” женщина свалилась путь. Это вынудило работников метрополитена приостановить движение поездов от станции “Гражданский Проспект” до “Девяткино”. Инцидент произошел в 22:07.

Станции были перекрыты на вход. Женщину забрали сотрудники скорой помощи. Она госпитализирована.

Движение поездов возобновилось в 22:33.

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